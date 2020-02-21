Eintracht Frankfurt'un Salzburg'u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesi Hanau'daki ırkçı terör saldırısı nedeniyle yapılan 1 dakikalık saygı duruşuna Neo-Naziler damgasını vurdu.

Saygı duruşu devam ederken Neo-Naziler tepki göstermeye ve ırkçı tezahüratta bulunmaya başladı. Sessiz olan stadyumda bir anda ıslık sesleri yükseldi ve Neo-Nazilerin sesleri bastırıldı.

"NAZİLER DIŞARI"

Commerzbank Arena'daki tepkiler bir süre sonra 'Naziler dışarı!' tezahüratlarına dönüştü.

Frankfurt taraftarı: Naziler dışarı - İZLE

9 KİŞİYİ KATLEDEN SALDIRGAN DA EINTRACHT FRANKFURT'TA BEŞ YIL OYNAMIŞTI

5'i Türk 9 kişiyi katleden Tobias Rathjen, kendi internet sitesinde yayınladığı bazı blog yazılarında fanatik bir taraftarı olduğu Eintracht Frankfurt ile olan bağını ve futbolla ilgili fikirlerini şöyle anlatmıştı: "10 yaşından 15 yaşına kadar Eintracht Frankfurt gençlik takımında futbol oynadım. Sadece gençlik takımı olsa bile, üst düzeyde futbol oynadığımı düşündüğümü ifade etmek istiyorum."

Almanya'nın 2000 Avrupa Şampiyonası gruplarında son sırada kalarak elenmesiyle ilgili de yazıları bulunan ırkçı saldırgan burada da Jürgen Klopp'u Eintracht Frankfurt'un genç takımında oynadığı dönemden tanıdığını söylüyor.