Fransa, Arjantin'i evine gönderdi

2018 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ve Arjantin, Kazan'da karşı karşıya geldi.

Fransa, Kylian Mbappe'nin müthiş performans sergilediği maçta Arjantin'i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Arjantin ise son 16 turunda kupaya veda etti.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Kylian Mbappe'nin yerde kalmasıyla Fransa penaltı kazanırken Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada sahneye çıkan Angel Di Maria, uzak mesafeden sert bir vuruşla skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA MBAPPE ŞOV YAPTI

İkinci yarıya ise Arjantin hızlı başlayan taraf oldu. 48. dakikada Lionel Messi'nin şutunda son hamleyi yapan Mercado, topu ağlara gönderdi ve Arjantin'i 2-1 öne geçirdi.

Arjantin'in golünün ardından ise tam anlamıyla bir Fransa fırtınası başladı. 57. dakikada Bernard Pavard'ın ceza sahası dışından harika golüyle önce skora denge geldi. Ardından sahanın yıldızı Kylian Mbappe, Arjantin'in kabusu oldu.

19 yaşındaki yıldız futbolcu, 64. dakikada takımını çeyrek final yolunda öne geçirdi, 68. dakikada ise farkı ikiye çıkarttı.

90+3. dakikada Sergio Agüero'nun attığı gol skoru belirledi ve Fransa, Arjantin'i 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.