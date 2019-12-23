Fransa basını: İstanbul'un sultanı Gustavo

Fenerbahçe’nin sahasında Beşiktaş’ı 3-1 yenmesinin ardından dış basında da maça yönelik geniş haberler yer aldı.

Bein Sports France, maç sonrası bir analiz yayınladı ve Luiz Gustavo’yu öne çıkardı.

Brezilyalı orta sahanın gösterdiği başarılı performansa tam not verilirken, ilginç bir benzetme yapıldı. Haberin başlığında, ‘Luiz Gustavo, İstanbul’un sultanı' ifadeleri kullanıldı.

Gustavo’nun Marsilya’daki sevilen günlerinden sonra Fenerbahçe’de de iyi bir düzen kurduğu aktarıldı.

Gustavo’nun Fransa’da Marsilya taraftarları tarafından da halen daha bir idol olarak görüldüğü anımsatıldı. Tecrübeli yıldızın, Ersun Yanal’ın takımında da kısa sürede uyum yakaladığının altı çizildi.