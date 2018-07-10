Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

FIFA 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Saint-Petersburg'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Fransa kazandı.

İLK YARIDA BELÇİKA ETKİLİYDİ

Mücadeleye iyi başlayan Belçika, ilk yarıda daha etkili taraf olsa da aradığı golü bulamadı. İlk yarının sonlarına doğru oyuna ortak olmaya çalışan Fransızların ise tek önemli pozisyonu Grioud'dan geldi. İlk yarıda eşitlik bozulmadı ve taraftar devreye 0-0 eşitlikle girdi.

FRANSA UMTİTİ İLE ÖNE GEÇTİ

Fransa, ikinci yarıya da etkili başlayan takım oldu. Belçika'nın oyun kuramaması ve topu tutamamasını etkili değerlendiren Fransa golü buldu.

Giroud'nun 51'de kaçırdığı net fırsatın ardından korner kazanan Fransa, Samuel Umtiti ile golü buldu. Antoine Griezmann'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Samuel Umtiti ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturdu.

FRANSA'NIN RAKİBİ YA HIRVATİSTAN YA DA İNGİLTERE

Golden sonra Fransa, daha motive savunma yapmaya başladı. Oyun sonuna kadar skoru korumayı başaran Fransa, finale adını yazdıran ilk takım olmayı başardı.

Fransa bu sonuçla birlikte 2006'dan sonra ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Fransa'nın finaldeki rakibi İngiltere - Hırvatistan maçının ardından belli olacak.