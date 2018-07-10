Fransa-Belçika maçının muhtemel 11'leri

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun yarı final ilk maçında Fransa ile Belçika karşılaşacak.
Finale yükselecek ilk takımın belirleneceği mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Uruguay Futbol Federasyonundan Andres Cunha düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
BELÇİKA'DA MEUNİER CEZALI
Belçika'da sarı kart cezalısı Thomas Meunier yarı final karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak. Meunier, Belçika'nın Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek elediği çeyrek final karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Fransa'da ise sarı kart cezası sona eren Blaise Matuidi, teknik direktör Didier Deschamps'ın forma vermesi halinde bu maçta görev yapabilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Hugo Lloris, Lucas Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard, Ngolo Kante, Pogba, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Olivier Giroud.
Belçika: Courtois, Jan Vertonghen, Kompany, Vermaelen, Toby Alderweireld; Carrasco, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Chadli, Hazard, Lukaku.