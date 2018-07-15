Fransa Dünya Kupası'nı kaldırdı

2018 Rusya Dünya Kupası'nın sahibi Fransa oldu.
Son Avrupa Şampiyonasına ev sahiphiliği yapan ve final oynayan Fransa Milli Takımı, 2 yıl sonra Dünya Kupası'nda da finale çıkma başarısı gösterdi.
Fransa 1-0 Hırvatistan Gol Mario Mandzukic (KK) - VİDEO
FRANSIZLAR 20 YIL SONRA KAZANDI
Fransızlar, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Son şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı, 20 yıl sonra bu sevinci bir kez daha yaşadı.
Fransa 2-1 Hırvatistan Gol Antoine Griezmann - VİDEO
KUPASINI ALDI
Horozlar, maçın ardından düzenlenen törende yoğun yağış altında büyük bir coşkuyla Dünya Kupası'nı kaldırdı.