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Fransa Dünya Kupası'nı kaldırdı

2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fransa Dünya Kupası'nı kaldırdı
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2018 Rusya Dünya Kupası'nın sahibi Fransa oldu.

Son Avrupa Şampiyonasına ev sahiphiliği yapan ve final oynayan Fransa Milli Takımı, 2 yıl sonra Dünya Kupası'nda da finale çıkma başarısı gösterdi.

Fransa 1-0 Hırvatistan Gol Mario Mandzukic (KK) - VİDEO

FRANSIZLAR 20 YIL SONRA KAZANDI

Fransızlar, finalde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti ve şampiyon oldu. Son şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı, 20 yıl sonra bu sevinci bir kez daha yaşadı.

Fransa 2-1 Hırvatistan Gol Antoine Griezmann -  VİDEO

KUPASINI ALDI

Horozlar, maçın ardından düzenlenen törende yoğun yağış altında büyük bir coşkuyla Dünya Kupası'nı kaldırdı.

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