Fransa evinde Hollanda'yı devirdi

A Ligi 1. Grup mücadelesinde Fransa ile Hollanda Stade de France'ta karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın yıldızı Babel'in gol attığı maçın kazananı Fransa oldu.
BABEL'İN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hollanda, 67. dakikada Beşiktaşlı Ryan Babel'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.
Ev sahibi Fransa, 75. dakikada Olivier Giroud'nun bulduğu golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Fransa, iki maç sonunda 4 puana ulaşırken Hollanda ilk mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.