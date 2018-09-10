Fransa evinde Hollanda'yı devirdi

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Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

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1 Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi konuştu A Milli Futbol Takımı'nın yarın oynayacağı İsveç maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Lucescu, "Beceremezsem Allah'a ısmarladık" diyerek ayrılık sinyallerini verdi.

2 Hollanda basını: Cocu F.Bahçe'de başarılı olur Cocu'nun Fenerbahçe'deki performansını değerlendiren Hollanda basını, tecrübeli hocanın sarı-lacivertli ekipte başarılı olacağını yazdı.

3 Zidane Manchester'ın başına geçiyor Manchester United'daki teknik direktörlük koltuğu tehlikede olan Jose Mourinho'nun yerine en kuvvetli aday olarak Zinedine Zidane gösteriliyor.

4 Emre Akbaba: Tüm ailem Galatasaray'ı istedi Emre Akbaba, transfer dönemimde Galatasaray'la Fenerbahçe'yi karşı karşıya süreci anlattı. Sarı-kırmızılı ekibi tercih etme sebeplerini açıkladı.

5 Süper Lig'in en pahalı 20 oyuncusu Süper Lig'e yaz transfer döneminde gelen futbolcularla birlikte en pahalı isimler listesi de değişti. Ligimizde top koşturan en pahalı 20 futbolcu.

6 TFF, ilk yarınının fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ilk yarının fikstürünü açıkladı. F.Bahçe-Beşiktaş ile G.Saray-F.Bahçe derbileri hafta içi oynanacak.

7 Caner Erkin'den Emre Bol'a: Samimi değilsin Beşiktaşlı Caner Erkin, kendisini eleştiren Emre Bol'a Instagram hesabından cevap verdi.

8 Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz takıma örnek olmalı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın kulübe ihtarname göndermesiyle ilgili, "Para var da paranın üstüne mi yatıyoruz" şeklinde konuştu.

9 Denis Cheryshev'e doping soruşturması Cuma günü oynanan Uluslar Ligi maçında Milli Takımımıza da gol atan Denis Cheryshev'in Dünya Kupası'ndan önce doping yaptığı iddia edildi.