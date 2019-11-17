Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benzema açıklaması

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Mathieu Valbuena ile yaşadığı seks kasedi skandalı sonrasında kadro dışı kalan Benzema'nın bir daha milli takım forması giymeyeceğini söyledi.

"BENZEMA ÇOK İYİ BİR OYUNCU FAKAT BİR DAHA FRANSA FORMASI GİYEMEYECEK"

Graet yaptığı açıklamada, "Benzema çok iyi bir oyuncu, bu sezon pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olduğunu da kanıtladı ama bir daha Fransa forması giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Fransa formasıyla 81 maçta 27 kez ağları srsan Benzema, 2015'teki olay sonrasında kadro dışında kalmıştı.