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Fransa-Hırvatistan maçının ilk 11'leri

Fransa ile Hırvatistan, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Fransa-Hırvatistan maçının ilk 11'leri
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FIFA 2018 Dünya Kupası'nda final zamanı...

Tüm dünyanın ekranları başına geçeceği final maçında Fransa ile Hırvatistan kupa için sahaya çıkacak.

Dev turnuvada ilk finalist, yarı finalde Belçika'yı 1-0'lık skorla deviren Fransa olmuştu. Fransa'nın finaldeki rakibi ise, İngiltere'yi uzatmalara giden maçta 2-1'lik skorla mağlup eden Hırvatistan oldu.

Hırvatlar tarihinde ilk kez final oynarken Fransa ikinci kez kupanın sahibi olmak istiyor.

Dev maç saat 18.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Brozovic, Rebic, Perisic, Mandzukic,

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