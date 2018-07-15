1 Fatih Terim: Yaşadıklarım beni hırslandırdı TFF'den A Milli Takım'ın başından gönderildiği için 9 milyon TL tazminat parası alan Fatih Terim, yaşadığı bu sürecin kendisini daha çok hırslandırdığını söyledi.

2 Fransa-Hırvatistan maçının ilk 11'leri Fransa ile Hırvatistan, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

3 Cocu'nun prensi Elif Elmas Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takımın genç futbolcusu Elif Elmas'la özel olarak ilgileniyor.

4 Nörolog Laureys: Schumacher'in şansı çok az Belçikalı ünlü nörolog Steven Laureys, eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’le ilgili iyi haberler beklenmemesi gerektiği söyledi.

5 Sporting Lizbon'dan Bas Dost'a yeni teklif Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sporting Lizbon'un yeni başkanının, golcü futbolcuya kalması için zam teklifinde bulunacağı öğrenildi.

6 Şenol Güneş, Babel'in satılmasını istemiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetimden Babel'in takımda kalmasını, Vida ve Quaresma'nın ise satılmasını istedi.

7 Galatasaray, Serdar Gürler'le anlaştı Galatasaray yönetimi, Serdar Gürler ve Osmanlıspor ile her konuda anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcunun transferi kısa süre içerisinde KAP'a bildirilecek.

8 Galatasaray'dan Adil Rami girişimi Maicon'u satmaya hazırlanan Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoperin yerine Adil Rami'yi almayı planlıyor.

9 Cenk'li Everton rakibini 22-0 yendi Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, ATV Irdning ile oynadığı hazırlık maçını 22-0 kazandı. Milli futbolcumuz rakip fileleri 4 kez havalandırdı.