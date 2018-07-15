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Fransa, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda'yı üzdü

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in, Fransa'nın golünden sonra Emmanuel Macron'a bakışları dikkat çekti.

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2018 Dünya Kupası'nın finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa dünyanın en büyüğü oldu.

Bu önemli mücadeleyi iki ülke Cumhurbaşkanları da stadyumdan takip etti.

FRANSA RAHATLADI

İlk bölümü başa baş geçen mücadelede, Fransa üst üste kritik goller buldu. Mbappe'nin fileleri havalandırmasıyla Horozlar farkı 3'e çıkardı.

KOLİNDA'NIN MACRON'A BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu golün ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron büyük sevinç yaşadı. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç'in ise Macron'a bakışları dikkatlerden kaçmadı.

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