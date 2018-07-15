1 Vida için gelen teklifler Liverpool'un Vida için Beşiktaş'a 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine Everton'ın rakamı 22 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

2 Fransa-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri Fransa ile Hırvatistan, bu akşam Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

3 Olaylı maç sonrası Recep Kara Kırkpınar'ı bıraktı Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık kategorisinde Ali Gürbüz ve Recep Kara'nın müsabakasında puan tartışması sonrası Recep Kara, Kırkpınar'ı bıraktığını açıkladı.

4 Belçika dünya üçüncüsü oldu 2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

5 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de Fenerbahçe için İstanbul'a gelen 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımla sözleşme imzaladı.

6 Beşiktaş'ın planı Fabri'yi satıp Harun'u almak Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın istediği Fabri'yi satıp, yerine Bursaspor'dan Harun Tekin'i alacak.

7 Barcelona'nın gündeminde Pogba var İspanya basını, Pogba'nın menajeri Raiola'nın Fransız yıldızı Barcelona'ya önerdiğini yazdı.

8 Salih Uçan'ın kamp performansı İsviçre'de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun en çok beğendiği isimlerin başında Salih Uçan geliyor. Salih fizikssel ölçümlerde de takımın en iyisi durumunda.

9 Rıdvan Dilmen: VAR sistemi Türkiye'de başarılı olamaz Rıdvan Dilmen, yeni sezonda uygulamaya girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türkiye'de sağlıklı kararlar verilemeyeceğini ifade etti.