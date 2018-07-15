Fransa-Hırvatistan maçının muhtemel 11'leri

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda final zamanı...
Tüm dünyanın ekranları başına geçeceği final maçında Fransa ile Hırvatistan kupa için sahaya çıkacak.
Dev turnuvada ilk finalist, yarı finalde Belçika'yı 1-0'lık skorla deviren Fransa olmuştu. Fransa'nın finaldeki rakibi ise, İngiltere'yi uzatmalara giden maçta 2-1'lik skorla mağlup eden Hırvatistan oldu.
Hırvatlar tarihinde ilk kez final oynarken Fransa ikinci kez kupanın sahibi olmak istiyor.
HANGİ KANALDA?
Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak olan dev karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Matuidi, Mbappe, Griezmann, Giroud
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Brozovic, Rebic, Modric, Rakitic, Perisic, Mandzukic