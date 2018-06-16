Fransa ilk maçını 'teknoloji sayesinde' kazandı

2018 Dünyua Kupası C Grubu ilk maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Büyük bir mücadeleye sahne olmasına rağmen pozisyon açısından oldukça kısır geçen maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-1 Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi.

VİDEO HAKEM PENALTI DEDİ

Fransa ile Avustralya arasında oynanan maçta, Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı ve Video Yardımcı Hakem, orta hakemin "devam" dediği pozisyonda "penaltı kararı verdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, oyununun kontrolünü elinde tutmasına rağmen hücum bölgesinde etkili olmakta sorun yaşadı. Mbappe ve Griezmann ikilisi ile meşin yuvarlağı buluşturmada sorun yaşayan Fransa'da özellikle Tolisso ve Pogba ikilisinin etkisiz performansı dikkatlerden kaçmadı.

Üretkenlik sorunu yaşayan rakip kalede pozisyon yakalayamadan ilk yarıyı kapatan Fransa karşısında özellikle orta alanda iyi bir set kuran Avustralya ise kontraataklar ile etkili olmaya çalıştı. İlk yarısı 0-0 eşitlik ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına daha baskılı başlayan Fransa, oyunu üçüncü bölgeye yıktı ve Mbappe - Griezmann ikilisinin daha hareketli performansıyla hücumda etkili oldu.

Karşılaşmada dakikalar 58'i gösterdiğinde Griezmann, Avustralya ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem "devam" dedi. Hakemim kararının ardından devreye giren Video Yardımcı Hakem, hakemin kararını değiştirdi ve "penaltıya" hükmetti. Meşin yuvarlağın başına geçen Griezmann skoru 1-0 Fransa lehine yaptı.

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Kabus gibi geçen maçta Griezmann'ın golünden sonra bir nebze de olsa "rahatladım" diyen Fransa, 62. dakikada Umtiti'nin penaltı yaptırmasıyla büyük bir şok yaşadı. Avustralya adına topun başına gelen Jedinak skora dengeyi getirdi.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GOLÜ VERDİ

Golden sonra bocalayan ve oyuncu değişiklikleri ile skora müdahale etmeye çalışan Deschamps'ın hamleleri karşılık bulamadı. Fransa için umutlar tükenmek üzereyken dakikalar 82'yi gösterdiğinde bu kez Pogba sahneye çıktı ve Avustralya ağlarına topu gönderdi. Pogba'nın golünde yardımcı hakem yerinde kalıp orta alana doğru hareket etmezken; Gol Çizgisi Teknolojisi devreye girdi ve golü verdi.

Kalan dakikalarda tabeladaki skor değişmedi ve Fransa, Avustralya karşısından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 2018 Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.