1 Fransa İzlanda'yı farklı geçti EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın grubunda yer alan son Dünya Şampiyonu Fransa, İzlanda'yı rahat geçti.

2 Şenol Güneş: Biz iyi bir futbol takımıyız, araba değiliz A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinin ardından ilk 2 maçı da istedikleri sonuçlarla bitirdiklerini söyledi.

3 Eskişehir tribünlerinden Çanakkale Türküsü Eskişehir stadyumunda Türkiye-Moldova maçını takip eden taraftarlar hep bir ağızdan Çanakkele Türküsü'nü söyledi.

4 Yarışı bırakıp kavga etmeye başlayan motosikletçiler Kosta Rika'da yapılan bir motosiklet yarışında, iki pilot arasında yol vermedin kavgası çıktı.

5 Milliler Moldova'ya 4 attı A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti ve gruptaki ilk iki maçından da zaferle ayrıldı.

6 Galatasaray'a kayyum atanabilir Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Mustafa Cengiz'in seçime gitmemesi durumunda sarı-kırmızılı ekibe kayyum atanabileceğini ifade etti.

7 Mustafa Cengiz: Hukuki mücadele başlattık Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimin ibra edilmediği genel kurulu mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

8 Fikret Orman: Atiba Beşiktaş'ta kalacak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra kulüpte kalacağını açıkladı.

9 Avni Yıldırım'ın maçı yeniden oynanacak Dünya Boks Konseyi, süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazı kabul edildi.