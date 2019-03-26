Fransa İzlanda'yı farklı geçti

EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında son Dünya Şampiyonu Fransa, sahasında İzlanda'yı konuk etti. Stade de France oynanan karşılaşmadan Fransa, 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fransa H Grubu ikinci maçında sahasında İzlanda'yı farklı yenerek, haftayı averaj farkıyla Türkiye'nin önünde lider bitirdi.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samuel Umtiti, 68. dakikada Olivier Giroud, 78. dakikada Kylian Mbappe ve 84. dakikada Antoine Griezmann attı. İkide iki yapan takımlardan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde grubun zirvesinde, 3 puanda kalan İzlanda ise üçüncü sırada yer aldı.