Fransa Lig Kupası Strasbourg'un

Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentindeki Pierre Mauroy Stadyumu, Strasbourg ile Guingamp arasındaki Fransa Lig Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Strasbourg finale gelirken sırasıyla Lille, Marsilya, Lyon ve Bordeaux'yu elemeyi başarmış Guingamp ise Nice, Paris Saint-Germain ve Monaco'yu saf dışı bırakarak dikkat çekmişti.

İki takımın çıktığı final mücadelesinde normal süre ve uzatma devrelerinde gol gelmeyince maçın 120 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

Futbol anlamında çok da parlak geçmeyen 120 dakikalık sürenin ardından gidilen penaltı atışlarında ise Strasbourg, rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Strasbourg, 1997 ve 2005 sonrasında Fransa Lig Kupası'nı 3. kez müzesine götürmeyi başardı.