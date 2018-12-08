Fransa Ligue 1'de 6 maç ertelendi

Fransa'da düzenlenen protesto gösterileri futbolu da etkiledi. Ligue 1'de 17. haftada oynanması gereken 5 karşılaşma ertelendi.
6 KARŞILAŞMA TEHİR EDİLDİ
Fransa Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından erteleme kararı alındığını duyurdu. Stadyumların içinde ve dışında olay çıkmasından endişe edildiği belirtildi.
PSG-Montpellier, Toulouse-Lyon, St Etienne-Marsilya, Monaco-Nice, Nimes-Nantes ve Angers-Bordeaux karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.
Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım'da başlayan olaylar, ülkede son yılların en şiddetli protesto gösterilerine dönüştü.