Ensonhaber.com'a dön

Fransa Ligue 1'de 6 maç ertelendi

Fransa'da Sarı Yeleklilerin başlattığı protesto eylemleri nedeniyle Ligue 1'de oynanması gereken 6 karşılaşma ertelendi.

Fransa Ligue 1'de 6 maç ertelendi
Yorum Yap

Fransa'da düzenlenen protesto gösterileri futbolu da etkiledi. Ligue 1'de 17. haftada oynanması gereken 5 karşılaşma ertelendi.

6 KARŞILAŞMA TEHİR EDİLDİ

Fransa Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmenin ardından erteleme kararı alındığını duyurdu. Stadyumların içinde ve dışında olay çıkmasından endişe edildiği belirtildi.

PSG-Montpellier, Toulouse-Lyon, St Etienne-Marsilya, Monaco-Nice, Nimes-Nantes ve Angers-Bordeaux karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi. 

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım'da başlayan olaylar, ülkede son yılların en şiddetli protesto gösterilerine dönüştü. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM