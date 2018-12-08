Okul maçlarında VAR var

1 Fransa Ligue 1'de 6 maç ertelendi Fransa'da Sarı Yeleklilerin başlattığı protesto eylemleri nedeniyle Ligue 1'de oynanması gereken 6 karşılaşma ertelendi.

2 Alper Boğuşlu, Volkan için devrede Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi için Başkan Ali Koç'la görüşecek.

3 Slimani: Neden gol atamıyorum, bilmiyorum Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimanı, gol atamaması ile ilgili, "Daha önce böyle bir dönem yaşamadım, şaşkınım" dedi.

4 Fenerbahçe'den bilgi sızmasına karşı önlem Aykut Kocaman'ın yardımcılarının dışarıya bilgi sızdırdığını iddia eden Ali Koç, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için bir takım önlemler aldı.

5 Galatasaray'a Brezilyalı golcü Ocak ayında 2 forvet almayı planlayan Galatasaray'ın, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan'la prensipte anlaştığı ifade edildi.

6 Şenol Güneş: Düşündüğümüz oyunu oynayamadık Şenol Güneş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Güneş, oyundan ve skordan mutlu olmadığını ifade etti.

7 Fenerbahçe, Panathinaikos'u devirdi Fenerbahçe, THY Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 81-69 mağlup etti.

8 Ergin Ataman Real Madrid maçının tekrarını istiyor Euroleague'de 2 sayı farkla Real Madrid'e yenilen Anadolu Efes'in koçu Ataman, kural ihlali gerekçesiyle maçın tekrarını talep etti.

9 Sergen Yalçın: Kazanmamız gerekiyordu Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyete daha yakın olduklarını belirtti. Yalçın "Son pozisyonda ben olsam gol atardım" dedi.