2 maç kala grubumuzda son durum

Türkiye, Fransa deplasmanında altın değerinde 1 puan alarak hem liderliğini sürdürdü hem de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda önemli bir aşama katetti.

Paris’te 1-1 sona eren karşılaşma sonrası Türkiye 19 puanla lider, aynı puandaki Fransa ise ikinci durumda.

Andorra’yı 2-0 yenen İzlanda ise 15 puana yükseldi ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

İZLANDA MAÇINDA GARANTİLEYEBİLİRİZ

A Milli Takımımız, 14 Kasım’da İzlanda’yı konuk edeceği maçı kaybetmezse EURO 2020’ye gitmeyi garantileyecek.

Ancak İzlanda kalan 2 maçında hem bizi hem de Moldova’yı yenerse, A Milli Takım’ın Andorra deplasmanında mutlak kazanması gerekecek.

Öte yandan A Milli Takımımız, kalan 2 maçını kazanması durumunda, ikili averajda Fransa’dan üstün olduğu için grubunu lider bitirmiş olacak.