Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Ligi'nin 2018/2019 sezonunu geride bırakırken, sizler için yılın Altın, Gümüş ve Bidon ilk 11'lerini derledik.

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Beşiktaş'ta bazı isimlerle yollar ayrılıyor

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta taraftarın kadroda görmek istemediği birçok isimle yollar ayrılacak. Listede büyük bir düşüş içinde olan Oğuzhan Özyakup da yer alıyor.