Fransa, Türkiye ile aynı grupta olmak istemiyor

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekilecek. Kura çekimi için Bükreş'te bulunan TFF 1'inci Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın eleme maçlarını çok iyi geçirdiğini dile getiren Sevet Yardımcı, ilk defa son maça kalmadan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldığını söyledi.

Son saniye, son dakika hesaplarına gerek kalınmadığının altını çizen Yardımcı, "Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak da bizim için çok önemli. İlki 2016'daydı şimdi ise 2020'de. Yarın kura çekimi var, biz de heyecanla bekliyoruz. 6 grup var biliyorsunuz, 6 grubun içerisinde Kopenhag ve Saint Petersburg haricinde diğer 5 gruba kuramızın çekilme ihtimali var" dedi.

"FRANSA BİZİ İSTEMİYOR"

Azerbaycan'ın Türkiye'nin Bakü'de oynamasını çok arzuladığını belirten Servet Yardımcı, "Türkiye'yi ev sahibi olarak değerlendiriyorlar. Bizim için bu önemli. Kura biraz şansa bağlı ama Bakü olabilir. Bakü'nün yanı sıra Münih, Budapeşte, Amsterdam, Bükreş de tercihimizde. Dublin ve Bilbao ise biraz ters kalır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Servet Yardımcı, sabah saatlerinde Fransa Federasyonu ile birlikte olduklarını aktararak, "Bize 'Aman aman, biz Türkiye ile aynı gruba düşmek istemiyoruz. Yeter, iki maç yaptık, ayrı gruplara düşelim' dediler. İzlanda ile son 3 turnuvada grup maçlarında hep aynı gruba düştük, belli olmaz, onlar bizim kaderimiz. Devamlı İzlanda ile oynuyoruz, her kura çekiminde İzlanda bizim grubumuzda oluyor. Hayırlısı" ifadelerini kullandı.