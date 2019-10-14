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Fransa-Türkiye maçının ilk 11'leri

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Fransa-Türkiye maçının ilk 11'leri
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Grubunda 18 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Fransa'yla liderlik maçına çıkacak.

Milliler, kazandıkları takdirde 2 maç kala hem liderliği hem de EURO 2020'ye katılmayı büyük oranda garantileyecek.

Eğer Fransa kazanırsa şampiyonaya katılmaya resmen hak kazanacak.

HANGİ KANALDA?

Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

TARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR 

Öte yandan maç öncesinde toplanmaya başlayan taraftarlarımız, karşılaşma öncesi renkli görüntüler oluşturdu. 

Paris'te milli maç coşkusu- İZLE

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