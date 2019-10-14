Fransa-Türkiye maçının ilk 11'leri

Grubunda 18 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Fransa'yla liderlik maçına çıkacak.
Milliler, kazandıkları takdirde 2 maç kala hem liderliği hem de EURO 2020'ye katılmayı büyük oranda garantileyecek.
Eğer Fransa kazanırsa şampiyonaya katılmaya resmen hak kazanacak.
HANGİ KANALDA?
Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder
Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak
TARAFTARLARIMIZ MAÇA HAZIR
Öte yandan maç öncesinde toplanmaya başlayan taraftarlarımız, karşılaşma öncesi renkli görüntüler oluşturdu.