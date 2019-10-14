Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Grubunda 18 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, aynı puana sahip Fransa'yla liderlik maçına çıkacak.
Milliler, kazandıkları takdirde 2 maç kala hem liderliği hem de EURO 2020'ye katılmayı büyük oranda garantileyecek.
Eğer Fransa kazanırsa şampiyonaya katılmaya resmen hak kazanacak.
HANGİ KANALDA?
Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa
Mandanda
Pavard
Varane
Lenglet
Hernandez
Tolisso
Matuidi
Kante
Coman
Griezmann
Giroud
Türkiye
Mert
Zeki
Çağlar
Merih
Umut
Mahmut
Ozan
Yusuf
Hakan
Cenk
Burak