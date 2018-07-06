Fransa, Uruguay'ı eleyip yarı finale çıktı

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Uruguay-Fransa maçıyla başladı. Rakibini 2-0 yenen Fransa son 4'e kalan ilk ekip oldu.

Muslera'nın hatası Urugay'ı yaktı - VİDEO

İLK YARIDA GOL VARANE'DAN GELDİ

Mücadelenin 39. dakikasında Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta Varane'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Fransa'yı 1-0 öne geçiren bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

MUSLERA'NIN BÜYÜK HATASI

Maçta dakikalar 60'ı gösterirken kupanın en formda kalecisi Muslera büyük bir hata yaptı ve Fransa'nın ikinci golü geldi.

Grup aşamasında kalesini gole kapatan Muslera son derece başarılı bir turnuva çıkarırken kendisinden beklenmeyecek bir hatayla topu ağlarında gördü. Griezmann'ın ceza sahası dışında çektiği şutta topu elinden kaçıran Uruguaylı file bekçisi skorun 2-0'a gelmesine neden oldu.

Bu maça kadar kalesinde sadece 4 maçta 1 gol gören Muslera, Fransa'dan 2 gol yedi. Fransa, Uruguay'ı 2-0 mağlup etti.

FRANSA RAKİBİNİ BEKLİYOR

Son 16'da Arjantin'i 4-2 yenerek eleyen Fransa, bir başka Güney Amerika ekibi Uruguay'ı da 2-0'lık skorla geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak Brezilya-Belçika maçından sonra belli olacak.