Fransa ve Danimarka turladı

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Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray kararını gözden geçirmesiyle ilgili, "UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü" dedi.

Burak Yılmaz, bordo-mavili ekibin feda dönemi ile ilgili, "Küçülme ile Trabzonspor kelimeleri asla yan yana gelemez." dedi.

Ali Koç'un başkan olmasından sonra yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de değişim kalede de yaşanacak. İngiliz basını ise sarı-lacivertli ekibin Begovic'i alacağını yazdı.

Aboubakar'ı Porto'dan kiralayan Beşiktaş, geçen sezon takımda bekleneni veremeyen Love ya da Negredo'dan biriyle yollarını ayıracak.

Negredo ve Love'a teklifler var

Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce anlaşmaya vardığı Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya Kupası'nın en şanssız isimleri iki Arjantinli taraftar oldu. Tangoculara gönül veren ikili, Hırvatistan maçının olduğu yeri karıştırınca yaklaşık 950 kilometre uzaktaki başka şehre gitti.

WBA yönetimi, Anthony Joshua'nın İngiliz boksör Alexander Povetkin'in müsabaka teklifini bir kez daha ertelemesi halinde kemerinin elinden alınacağını bildirdi.

1 Fenerbahçe'de hedef Fransız Granier Fransız basını, Fenerbahçe'nin Guingamp forması giyen Clement Grenier'i kadrosuna katacağını yazdı.

2 Fenerbahçe kaleye Begovic'i alıyor Ali Koç'un başkan olmasından sonra yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de değişim kalede de yaşanacak. İngiliz basını ise sarı-lacivertli ekibin Begovic'i alacağını yazdı.

3 Burak Yılmaz: Çin'den gelirken feda dedim Burak Yılmaz, bordo-mavili ekibin feda dönemi ile ilgili, "Küçülme ile Trabzonspor kelimeleri asla yan yana gelemez." dedi.

4 Dünya Kupası'nda günün maçları (26 Haziran) 2018 Dünya Kupası gruplarında üçüncü maçların heyecanı devam ediyor. Arjantin ve Fransa'nın sahne alacağı günde C ve D gruplarında son 16'ya kalanlar belli olacak.

5 Gole heyecanlanan sunucu kalp krizinden öldü Dünya Kupası'nda Mısır'ı 2-1 yenen Suudi Arabistan'ın son dakika golüne heyecanlanan sunucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

6 Niasse Galatasaray'da oynamak istiyor Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer edilmesini istediği Niasse, sarı-kırmızılı ekipte oynamak istediğini açıkladı.

7 Mustafa Cengiz: UEFA'nın kararı değişmez Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın Galatasaray kararını gözden geçirmesiyle ilgili, "UEFA'nın kendi içindeki rutin kontrolü" dedi.

8 Anthony Joshua kemerini kaybedebilir WBA yönetimi, Anthony Joshua'nın İngiliz boksör Alexander Povetkin'in müsabaka teklifini bir kez daha ertelemesi halinde kemerinin elinden alınacağını bildirdi.

9 Negredo ve Love'a teklifler var Aboubakar'ı Porto'dan kiralayan Beşiktaş, geçen sezon takımda bekleneni veremeyen Love ya da Negredo'dan biriyle yollarını ayıracak.