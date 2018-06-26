Fransa ve Danimarka turladı

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda C Grubu maçları sona erdi. Fransa, son maçında Danimarka ile 0-0 berabera kaldı.
Peru ise Avustralya'yı 2-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle veda etti.
FRANSA LİDER DANİMARKA İKİNCİ
Turnuvanın favorileri arasında görülen Fransa 7 puanla grubunu lider tamamladı. Fransa'yı bir diğer Avrupa ülkesi Danimarka 5 puanla takip etti.
DANİMARKA'NIN RAKİBİ HIRVATİSTAN
Lider Fransa D Grubu'nun ikincisiyle, Danimarka ise yüksek ihtimalle D Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak olan Hırvatistan'la son 16 turunda karşılaşacak.
Dünya Kupası'nda 1 puan alan Avusturalya ile 3 puan alan Peru turnuvadan elendi.