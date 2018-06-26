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Fransa ve Danimarka turladı

Dünya Kupası C Grubu maçları tamamlandı. 3 maç sonunda son 16 turuna Fransa lider, Danimarka ise 2. olarak yükseldi. Peru ve Avustralya ise turnuvaya veda etti.

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Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda C Grubu maçları sona erdi. Fransa, son maçında Danimarka ile 0-0 berabera kaldı.

Peru ise Avustralya'yı 2-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle veda etti.

FRANSA LİDER DANİMARKA İKİNCİ 

Turnuvanın favorileri arasında görülen Fransa 7 puanla grubunu lider tamamladı. Fransa'yı bir diğer Avrupa ülkesi Danimarka 5 puanla takip etti.

DANİMARKA'NIN RAKİBİ HIRVATİSTAN

Lider Fransa D Grubu'nun ikincisiyle, Danimarka ise yüksek ihtimalle D Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak olan Hırvatistan'la son 16 turunda karşılaşacak.

Dünya Kupası'nda 1 puan alan Avusturalya ile 3 puan alan Peru turnuvadan elendi.

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