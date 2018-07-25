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Fransa'da 17. turu Quintana kazandı

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını, Movistar takımının Kolombiyalı sporcusu Nairo Quintana kazandı.

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Fransa'da 17. turu Quintana kazandı

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabını, Movistar takımının Kolombiyalı sporcusu Nairo Quintana kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Bagneres-de-Luchon ile Saint-Lary-Soulan Col du Portet arasındaki 65 kilometrelik 17. etabını, 2 saat 21 dakika 27 saniyelik derecesiyle Nairo Quintana ilk sırada bitirdi. Sky takımından Geraint Thomas, genel klasmandaki liderliğini korudu.

Büyük Britanyalı bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 59 saniyeye çıkardı. Turun 18. etabı, yarın Trie-sur-Baise ile Pau arasındaki 171 kilometrelik parkurda yapılacak. Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

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