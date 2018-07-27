Fransa'da 19. etabı Roglic kazandı

1 Fenerbahçe Altınordu'yla 1-1 berabere kaldı 1. Lig temsilcisi Altınordu ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

2 Galatasaray genç kaleci Emircan'ı kadrosuna kattı Sarı kırmızılı kulüp, Sakaryaspor'un 16 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin ile anlaşmaya vardı.

3 Real Madrid taraftarı Harry Kane'i istiyor Real Madrid taraftarının büyük bir çoğunluğu, eflatun-beyazlılara yakınlığı ile bilinen Marca'nın yaptığı ankette "Real Madrid'in yeni forveti kim olmalı?" sorusuna Harry Kane cevabı verdi

4 Beşiktaş, Enzo Roco ve Umut Nayir transferlerini açıkladı Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği stoper Enzo Roco ve kadorsuna kattığı Umut Nayir ile sözleşme imzaladı.

5 Benfica Başkanı'ndan Fenerbahçe açıklaması Bu sezon yeniden çıkışa geçerek Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyleyen Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira "Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz, buna Fenerbahçe maçı ile başlayalım" dedi.

6 Süper Lig'de 1. hafta programı açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. hafta maç programını açıkladı. Sezon, MKE Ankaragücü- Galatasaray maçıyla başlayacak.

7 Trabzonspor Atiba'yı istiyor Beşiktaş yönetiminden 2 yıllık sözleşme isteyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımla anlaşamazsa kendisine 1+1 yıllık teklif sunan Trabzonspor'a transfer olacak.

8 Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri Çeşme Alaçatı'da kavga eden dönemin A Milli Takım Direktörü Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri ortaya çıktı.

9 Andre Ayew: Amacım Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Andre Ayew, imza töreninde yaptığı açıklamada amacının sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak olduğunu söyledi.