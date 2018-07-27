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Fransa'da 19. etabı Roglic kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nun etabını, Lotto NL-Jumbo takımından Slovenyalı Roglic ilk sırada tamamladı. Sky takımından Thomas, genel klasman liderliğini sürdürdü.

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Fransa'da 19. etabı Roglic kazandı

105. Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını, Lotto NL-Jumbo takımının Slovenyalı sporcusu Primoz Roglic kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Lourdes ile Laruns arasındaki 200,5 kilometrelik 19. etabını, 5 saat 28 dakika 17 saniyelik derecesiyle Primoz Roglic ilk sırada bitirdi.

Sky takımından Büyük Britanyalı Geraint Thomas, en yakın takipçisinin 2 dakika 5 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.

Turun 20. etabı, yarın Saint-Pee-sur-Nivelle ile Espelette arasındaki 31 kilometrelik parkurda yapılacak. Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.

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