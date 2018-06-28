Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

2 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

3 Fransa'da 30 futbolcuya men cezası verildi Fransa Futbol Federasyonu, bahis yasaklarına uymayan 30 futbolcu ve 6 antrenöre men cezası verdi.

4 Galatasaray'ın Milan'dan istediği futbolcular Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan men edilen ve ekonomik kriz nedeniyle oyuncularını satmak zorunda olan Milan'dan Kalinic veya Bacca'yı transfer etmek için girişimlere başladı.

5 Messi muhabirin verdiği muskayla maça çıktı Dünya Kupası grup maçlarında henüz beklentileri karşılayamayan Messi, çorabında muska taşıma kararı aldı.

6 Beşiktaş'ta yıldızlar satış listesinde Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda şu ana kadar iyi bir performans sergileyen Pepe, Quaresma ve Vida'yı yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

7 Alman taraftarlar sabaha kadar ağladı 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da, taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

8 İspanyol basını: Bas Dost Fenerbahçe'de İspanyollar, kulübü Sporting Lizbon'la davalık olan Bas Dost'un kariyerine Türkiye'de devam edeceğini yazdı.

9 Galatasaray Trezeguet'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.