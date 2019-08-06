Fransa'da gündem Yusuf Yazıcı

16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransızların ilgi odağı oldu.

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 22 yaşındaki futbolcunun gelişi, ülkenin önemli gazeteleri tarafından manşetlere taşındı.





"SOL AYAĞI MÜKEMMEL"

Yetenekli futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Lille yöneticisi Marc Ingla, "Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un lideriydi ve A Milli Takım'da forma giyiyor. Mükemmel bir teknik kaliteye, yeteneğe ve sol ayağa sahip. Yeni sezonda gücümüze güç katacak. Gelişimini bizimle de sürdüreceğinden eminiz. Yeteneğini en kısa sürede Ligue 1'de de gösterecek ve takımın hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacaktır" dedi.

Lille tarihinin en pahalı transferleri:

Yusuf Yazıcı: 16,5 M€

Thiago Maia: 14 M€

Victor Osimhen: 12 M€

Luiz Araujo: 10,5 M€

Marvin Martin: 10 M€

Timothy Weah: 10 M€

Nicolas Pepe: 10 M€

Dimitri Payet: 9 M€

Thiago Mendes: 9 M€

Kevin Malcuit: 9 M€







