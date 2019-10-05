Fransa'da Hugo Lloris şoku yaşanıyor.

Tottenham'ın 33 yaşındaki kalecisi, Brighton ile oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yediği golde topu tutamayan Lloris, ters bir şekilde düştü ve acı içinde yerde kaldı.

UZUN BİR SÜRE FORMA GİYEMEYECEK

Fransız file bekçisinin yapılan kontrollerin ardından sol kolunun kırıldığı öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Lloris'in, uzun süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tecrübeli kaleci, Fransa'nın Türkiye ile oynayacağı Euro 2020 grup eleme maçında da yer alamayacak.

Lloris, Fransa'nın grupta oynadığı 6 maçta da 90 dakika kaleyi korumuştu.