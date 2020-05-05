Fransa'da kulüplere 224.5 milyon euro destek

Fransa Futbol Ligi (LFP) Genel Kurulu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; birinci ve ikinci lig kulüplerinin televizyon hakları gelirlerinden yaşadığı kaybın karşılanması bir fon yaratılacağı duyuruldu.

Devlet garantisiyle bir bankadan alınacak 224.5 milyon euro, birinci ve ikinci ligde mücadele eden takımlara mart, nisan ve mayıs aylarındaki giderlerini karşılamaları için paylaştırılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle sezonun erken sona erdiği Fransa'da Paris Saint-Germain bitime 10 hafta kala şampiyon ilan edildi.