Ensonhaber.com'a dön

Fransa'da bu sezon yarıda bırakıldı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının oynanmayacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
Fransa'da bu sezon yarıda bırakıldı
Yorum Yap

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının etkileri, spor dünyasında da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Hollanda Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurmuştu. Benzer bir karar da Fransa'dan geldi.

2019-2020 SEZONU OYNANMAYACAK

Fransa'da hükümet, eylül ayına kadar futbolun durdurulması kararını verdi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak." ifadelerini kullandı.

Ligue 1 ve Ligue 2'de bu sezon yarıda bırakıldı. Şampiyon, Avrupa kupalarına gidecek takımlar ve küme düşme-çıkma kararını federasyon verecek.

Öte yandan; ligde lider konumda bulunan Paris Saint-Germain'in, en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde olması nedeniyle şampiyon ilan edilmesi bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM