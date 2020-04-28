1 Fransa'da bu sezon yarıda bırakıldı Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 2019-20 Ligue 1 ve Ligue 2 sezonlarının oynanmayacağını açıkladı.

2 Burak Yılmaz: Tüm Çin halkından özür dilerim Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz; geçtiğimiz günlerde, "Çok farklı şeyler yiyorlar. Çin'den daha çok hastalık gelir" açıklamasını yapmıştı. Yılmaz, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

3 Çebi: Virüsten öncesi ve sonrası arasında fark yok Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah-beyazlı kulübün ekonomik sorunlarından söz etti.

4 Alper: Kuruş almadan oynarım Maaşında yüzde 40 indirime giderek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan ancak beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, takımda kalmak için her türlü yolu denemeye başladı.

5 Beşiktaş, kanatlara takviye yapacak Yeni sezonda kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi; Cabot, Eljero Elia ve Gyasi'yi listesine aldı. Siyah-beyazlılar, bu 3 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katacak.

6 Sumudica: Müslüman futbolcuların programı ayrı Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sumudica, Ramazan boyunca oruç tutan futbolcuların çalışma sisteminin diğer oyunculara göre daha farklı olacağını söyledi.

7 Galatasaray'da kur çıkmazı Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile 4 ay önce yıllık 2 milyon euroya anlaşma sağlayan G.Saray, dövizin artması üzerine 2 milyon TL zarara girdi.

8 Sosyal medya yüzünden futbolu bıraktı İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Smith'in, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da listesinde olduğu biliniyordu.

9 Ronaldo İtalya'ya dönüyor Cristiano Ronaldo, İtalyan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak olması nedeniyle, Torino'ya dönme kararı aldı.