Fransa'da bu sezon yarıda bırakıldı

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının etkileri, spor dünyasında da sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurmuştu. Benzer bir karar da Fransa'dan geldi.
2019-2020 SEZONU OYNANMAYACAK
Fransa'da hükümet, eylül ayına kadar futbolun durdurulması kararını verdi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Eylül'den önce büyük spor organizasyonları dönemeyecek. Futbolda 2019/20 sezonu oynanmayacak." ifadelerini kullandı.
Ligue 1 ve Ligue 2'de bu sezon yarıda bırakıldı. Şampiyon, Avrupa kupalarına gidecek takımlar ve küme düşme-çıkma kararını federasyon verecek.
Öte yandan; ligde lider konumda bulunan Paris Saint-Germain'in, en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde olması nedeniyle şampiyon ilan edilmesi bekleniyor.