Fransa'da Mehmet Zeki Çelik fırtınası

Fransa Ligi'nde Lille'de oynayan Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Takımının ligde 2. sırada olmasında önemli pay sahibi olan Türk sağ bek, yaptığı 4 asist ile asist krallığında ilk 10 sırada yer almayı başardı.

6 asistli Depay ve Di Maria, ligin asist lideri konumunda yer alırken Neymar ise 5 asist yaptı. Milli futbolcu ise bu isimlerle birlikte kendisine ilk 10'da yer buldu.

EN ÇOK ASİST YAPAN DEFANS OYUNCUSU

SporX kaynaklı habere göre, asist krallığında 9. sıraya çıkan Mehmet Zeki, Nimes maçında yaptığı asist ile ligin en çok asist yapan futbolcusu oldu. Nimes'e karşı alınan 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Mehmet Zeki, maçta 30 başarılı pas verirken bu alanda da 2. sırada yer aldı.

BONSERVİSİ YARIM SEZONDA ARTTI

Fransa'da Mehmet Zeki Çelik'in performansı Lyon'un sağ beki Kenny Tete ile kıyaslanırken 21 yaşındaki Türk futbolcunun piyasasının yarım sezonda 2.5 milyon eurodan 6 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Sezon başında İstanbulspor'dan Lille takımına 2.5 milyon euroya transfer olan Mehmet Zeki Çelik, Fransa'da şu an en iyi sağ bekler arasında gösteriliyor.