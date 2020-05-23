Fransa'nın köklü kulüpleri iflasın eşiğinde

Fransa Ligue 1 kulüpleri, Fransa Futbol Federasyonu ile bir araya geldi ve finansal durumları hakkında bir görüşme yaptı.

Ülkede, ligin belirlenen tarihlerden önce sona erdirilmesi nedeniyle yayıncı kuruluş Canal +, 200 milyon euroluk son ödemeleri yapmayı reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine kulüpler devlet garantili kredi çekme kararı aldı. Kulüplerin devlet garantili toplam 224.5 milyon euro kredi çekecekleri belirtildi.

3 KÖKLÜ KULÜP İFLASIN EŞİĞİNDE

Birçok kulübün iflasın eşiğinde olduklarını kabul ettiği toplantıda; Marsilya, Bordeaux ve Saint-Etienne gibi Fransız futbolunun köklü kulüpleri de iflas açıklamak üzere olduklarını dile getirdi.

LIGUE 1'İN ZARARI 438 MİLYON EURO

Hesaplamlara göre; koronavirüs pandemisi başladığından bu yana Ligue 1 kulüplerinin zararı 438 milyon euro oldu. Hükümet destekli alınacak kredilerin bir kısmı bu zararı kapatmak için kullanacak. Ancak, bu krediler aynı zamanda nereye harcandıkları konusunda denetlenecek.

YÜZDE 20 İLE YÜZDE 50 MAAŞ KESİNTİSİ

Öte yandan Fransız kulüplerinin tamamı oyuncularıyla maaşların hem indirilmesi, hem ertelenmesi konusunda anlaştı.

Buna göre, yüzde 20 ile yüzde 50 arasında maaş indirimleri ile birlikte bazı kulüpler, koronavirüs krizi sona erene kadar maaş ödeyemeyeceklerini oyuncularına iletti.