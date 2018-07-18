Fransa'yı Dünya Şampiyonu yapan göçmen kadro

Latin Amerika'nın sosyalizmle yönetilen ülkelerinden Venezüella'da resmi bir etkinliğe katılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ''Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı, ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları'' dedi.
"AVRUPA'DA GÖÇMENLERE AYRIMCILIK ARTIK BİTSİN"
''Umarım Avrupa mesajı almıştır'' diye ekleyen Maduro, ''Avrupa'da Afrikalılara karşı ırkçılık, göçmenlere karşı ayrımcılık artık bitsin'' çağrısında bulundu.
''Afrika'yı hep hor gördüler. Yağmaladılar. Ve sıra Dünya Kupası'na geldiğinde Fransa şampiyonluğu Afrikalı futbolcuları sayesinde kazandı'' vurgusu yapan solcu lider, 2018 FIFA Dünya Kupası'na evsahipliği yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de başarısından ötürü tebrik etti.
98'DEN SONRA 23 KİŞİDEN 19'U GÖÇMEN
Fransa'nın 1998'deki ilk Dünya Kupası zaferinde olduğu gibi ikincisine de göçmen kökenli futbolcular damga vurdu. Fransa milli takımı kadrosundaki 23 isimden 19'u göçmen kökenli:
Umtiti: Kamerun
Kimpembe, Mandanda, Nzonzi: Kongo
Sidibe: Mali
Fekir: Cezayir
Pogba: Gine
Tolisso: Toga
Mendy: Fildişi Sahili
Rami: Fas
Kante: Mali
Dembele: Senegal/Mali
Mbappe: Kamerun/Cezayir
Griezmann: Almanya/Portekiz
Lloris: İspanya
Giroud: İtalya
Areola: Filipinler
Matuidi: Kongo/Angola
Lemar: Guadeloupe