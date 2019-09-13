Fransa'yı yenen Arjantin finale yükseldi

2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Pekin'in Wukesong Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, 80-66'lık skorla kazanarak finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.

Maça daha iyi başlayan ve Fransa'yı kötü hücumlara zorlayan Arjantin, ilk çeyreği 21-18'lik skorla geçti. Fransa, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinden istediği isabeti sağlayamadı. Evan Fournier'nin çabalarıyla fark çift hanelere çıkmadı. Luis Scola ve Facundo Campazzo'nun öne çıktığı ikinci çeyrek sonunda Arjantin, soyunma odasına 39-32 önde gitti.

39'LUK SCOLA ŞOV YAPTI

Arjantin'in çabası ve agresif pota altı savunması Fransa'yı, daha çok dış şut savunmasına zorladı. Bir türlü isabet sağlayamayan Fransa karşısında Arjantin, üçüncü çeyreği 60-48'lik skorla geçti. Fransa, son çeyrekte Amath Mbaye'nin çabaları ve Frank Ntikilina ile farkı tekrar tek hanelere indirdi ve maça ortak oldu ancak sahneye Luis Scola çıktı. 39 yaşındaki Luis Scola'nın arka arkaya gelen iki üçlüğüyle birlikte 3 dakika kala fark 15'e kadar çıktı.

Maçın sonunda Fransa'nın geri dönüş çabaları yetmedi ve Arjantin finale yükseldi.

Luis Scola, 28 sayı ve 13 ribaunt ile maçın yıldızı oldu. Facundo Campazzo, 12 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Fransa'da Nando De Colo 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti. Yüzde 35 ile şut atan Evan Fournier ise 15 sayı üretti.