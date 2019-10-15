Fransız Bakan'dan UEFA'ya: Türkiye'ye yaptırım uygulayın

A Milli Takımımız, Fransa deplasmanından altın değerinde 1 puanla döndü. 1-1 biten mücadelede Kaan Ayhan'ın golünden sonra milli futbolcularımızın asker selamı vermesi ise Fransızların zoruna gitti.

FRANSIZ BAKAN UEFA'YA ÇAĞRI YAPTI

Müthiş bir futbol ortaya koyduğumuz karşılaşmadan istediğimiz sonucu aldık ve EURO 2020 yolunda büyük bir adım attık. Maç öncesi olduğu gibi mücadelenin ardından da gündem asker selamı oldu.

Arnavutluk maçının ardından milli futbolcularımızın asker selamı vermesini eleştiren Fransızlar, aynı sevincin kendi maçlarında yapılmamasını istemişti. Fakat milli futbolcularımız, Kaan'ın golünden sonra yine Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e selam çaktı.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, futbolcularımızın asker selamı vermesini eleştirerek, UEFA'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istediklerini açıkladı.

Bu hareketin, sporun ruhuna aykırı olduğunu belirten Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

Fransız basını ise Türk futbolcuların asker selamı vermesini UEFA'nın inceleyeceğini iddia etti.