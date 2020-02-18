Fransız basını: Barcelona, Mustafa Kapı'yla ilgileniyor

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı için bir gelişme yaşandı.

France Football'un haberine göre Barcelona, Mustafa Kapı'yı transfer etmek istiyor.

17 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini vurgulayan Fransızlar, Barcelona'nın bonservis ücreti ödemeden genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini belirtti.

BARCELONA'NIN DNA'SINA UYGUN DENİLDİ

Haberde Mustafa Kapı'nın çok iyi bir tekniğinin olduğunu ve Barcelona DNA'sına uygun bir futbolcu olduğunun altı çizildi.

Ayrıca genç futbolcunun hem 8 hem de 10 numaralı pozisyonlarda oynayabildiği belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüp, dün yaptığı resmi açıklamayla Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini duyurmuştu.

Söz konusu açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.