Fransız basını: Beşiktaş Moting'i istiyor

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve teknik direktör Şenol Güneş'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fransa'nın RMC Sport gazetesi, siyah-beyazlı kulübün, PSG'de istediği süreleri bulamayan Maxim Choupo-Moting'le ilgili fiyat soruşturması yaptığını yazdı.
23 MAÇTA 3 GOL ATTI
Geçen sezon sürpriz bir şekilde Stoke City'den PSG'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu, Ligue 1'de 23 maçta süre bulmuş ve 3 gol kaydetmişti.