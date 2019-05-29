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Fransız basını: Beşiktaş Moting'i istiyor

RMC Spor gazetesi, Beşiktaş'ın PSG'nin yıldız futbolcusu Moting'in fiyatını sorduğunu yazdı.

Fransız basını: Beşiktaş Moting'i istiyor
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Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve teknik direktör Şenol Güneş'in yerini doldurmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa'nın RMC Sport gazetesi, siyah-beyazlı kulübün, PSG'de istediği süreleri bulamayan Maxim Choupo-Moting'le ilgili fiyat soruşturması yaptığını yazdı.

23 MAÇTA 3 GOL ATTI

Geçen sezon sürpriz bir şekilde Stoke City'den PSG'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu, Ligue 1'de 23 maçta süre bulmuş ve 3 gol kaydetmişti.

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