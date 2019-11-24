Fransız basını: Beşiktaş Payet'i izliyor

Son 5 haftada İstanbul dışına çıkmayacak olan Beşiktaş'ın fikstür avantajı olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "İlk yarıyı 1. ya da 2. bitirir" dedi.

10

Burak Yılmaz: Ben Beşiktaşlıyım

Konya'da attığı golle Beşiktaş'a 3 puan kazandıran Burak Yılmaz, karşılaşma öncesi yaşananlarla ilgili konuştu. Tecrübeli futbolcu "Ben de taştan bir insan değilim. Benim de duygularım var" dedi.