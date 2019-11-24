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Fransız basını: Beşiktaş Payet'i izliyor

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, Beşiktaş'ın Marsilya'nın yıldız futbolcusu Payet'in peşinde olduğunu yazdı.

| Haber Merkezi
Fransız basını: Beşiktaş Payet'i izliyor
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Kralspor.com/Dış Haberler

Devre arasında forvet ve kanat bölgelerine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor.

Lens ve Boyd'un performanslarından memnun kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Fransız sol kanat oyuncusu Payet'i istediği öğrenildi.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, siyah-beyazlıların yıldız futbolcuyu takip ettiğini yazdı.

32 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 9 lig maçında forma giyen Payet, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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