Fransız basını: Beşiktaş Payet'i izliyor

Kralspor.com/Dış Haberler
Devre arasında forvet ve kanat bölgelerine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor.
Lens ve Boyd'un performanslarından memnun kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Fransız sol kanat oyuncusu Payet'i istediği öğrenildi.
2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'equipe, siyah-beyazlıların yıldız futbolcuyu takip ettiğini yazdı.
32 yaşındaki futbolcunun Marsilya ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 9 lig maçında forma giyen Payet, 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.