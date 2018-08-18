Fransız basını: Denayer Lyon'a transfer oluyor

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynattığı Belçikalı stoper Jason Denayer'in yeniden Sarı Kırmızılı takıma dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.

Manchester City ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan oyuncuyla ilgili bugün bomba bir gelişme yaşandı.

Olimpik Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, takımının Reims karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından gazetecilere verdiği demeçte Denayer'i transfer edeceklerinin sinyalini verdi.

Aulas, "Ruben Dias'la anlaşamadık ve bir ay kaybettik. Bu nedenle Manchester City'de oynayan bir oyuncuya yönümüzü çevirdik." ifadelerini kullanırken Fransız basını bu ismin Denayer olduğunu duyurdu.