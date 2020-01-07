Fransız basını: Rami Fenerbahçe'den ayrılabilir

1 Galatasaray'da Andone'den geri dönüş mesajı Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Florin Andone, dört hafta içinde oynamaya hazır olacağını belirtti.

2 Emre Kılınç'tan Galatasaray itirafı Sivasspor'un başarılı oyuncusu Emre Kılınç, önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Boluspor'da oynadığı süre zarfında Galatasaray'a transferinin son raddede gerçekleşmediğini itiraf etti.

3 Kolarov, Roma'yla uzattı Uzun süre Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kolarov, kulübü Roma ile sözleşme uzattı.

4 Burak Yılmaz: Gol krallığında diğer oyunculara yetişeceğim Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların Antalya kampında takımdaki durumu ve gol krallığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

5 Ozan Tufan: Şampiyonluk için kenetlendik Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, hedeflerinin 29. şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

6 Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalıyor Ersun Yanal, sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ın yerine Mehmet Ekici'yi kadroya dahil edecek.

7 Mustafa Yumlu: Trabzon şampiyon olsun Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Mustafa Yumlu, "İnşallah Trabzonspor şampiyon olur ve ben de şampiyonluk kutlamalarına giderim" dedi.

8 Başakşehir, Arda Turan'la yollarını ayırdı Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

9 Beşiktaş'ın transfer bütçesi Devre arası transfer döneminde kadrosunu yeni futbolcularla güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, 2 milyon liralık bütçesi kaldığı ortaya çıktı.