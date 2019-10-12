Fransız basını: Tribünde 40 bin Türk olacak

Arnavutluk'u 1-0 yenerek puanını 18'e yükselten A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Fransız basını, pazartesi günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi adeta saldırıya geçti.

TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'nı "Türkler Kürtlere saldırıyor" şeklinde lanse eden L'Equipe gazetesi, tribünlere gelecek taraftarların kendilerini endişelendirdiğini yazdı.

Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L'Equipe'e verilen açıklamada, "Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik. Maçın biletleri, normalden daha hızlı bir şekilde satılıyor ve neredeyse tükendi. 1-2 gün içerisinde de tamamen tükenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"40 BİN CİVARINDA TÜRK OLACAK"

Açıklamanın devamında, "Türk taraftarlar için ayırdığımız 3200 bilet günler öncesinden tükendi. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin civarında Türk taraftar olacağını tahmin ediyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.





"ALMANYA, BELÇİKA VE İSVİÇRE'DEN GELİYORLAR"

Fransa Futbol Federasyonu,"Türk taraftarlar, biletleri direkt olarak satın almadığı için tam olarak kaç kişi olduklarını bilemiyoruz. Biletleri, üçüncü parti satıcılardan alıyorlar. Maç ve 1 gün öncesinden Paris'e Almanya, İsviçre ve Belçika'dan normalin üstünde bir yolcu sayısı var." diyerek sözlerini noktaladı.

SAINT-DENIS'TE EKSTRA ÖNLEMLER

Haberin devamında, Fransız emniyetinin maçın oynanacağı Stade de France'ın bulunduğu Saint-Denis'de ekstra önlemler aldığı vurgulandı. Ayrıca, maç için stadyumda 600 polisin bulunacağı da belirtildi.



Milli Takımımızın Fransa ile 14 Ekim Pazartesi akşamı 81.338 kişi kapasiteli Stade de France'ta karşı karşıya gelecek.







