Fransız basını Yusuf Yazıcı'yı analiz etti

L'Equipe gazetesi, son haftalarda büyük çıkış yakalayan Yusuf Yazıcı hakkında bir inceleme yazısı yayınlarken, 22 yaşındaki futbolcuyu, "Güçlü Türk kafası" şeklinde tanımladı.

Gazete Yusuf Yazıcı'yı tanıtmak için Lille'den takım arkadaşı Zeki Çelik, eski takım arkadaşı Carl Medjani, Lille Başkanı Gerard Lopez ve teknik direktörü Christophe Galtier ile konuştu.

"YUSUF DÜNYA YILDIZI OLACAK"

2014-2017 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Medjani, Yusuf Yazıcı henüz 18 yaşındayken tanıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Yusuf, bir dahi gibidir. herkes onu sever. İlk antrenmanında bile büyük bir etki bıraktı. 19 yaşında ilk 11 oyuncusu oldu ve tüm duran topları kullanmaya başladı. Yusuf'un Trabzonspor'da büyük bir futbolcu olacağını ve milli takıma yükseleceğini biliyordum."





Yusuf'un çok daha iyi yerlere geleceğini ifade eden Zeki Çelik, "Çok büyük bir karakter. Baskıya boyun eğmez. Ayrıca, Trabzonspor'dan buray gelen bir oyuncu, bu kadar baskıyla rahatlıkla baş edebilir. Çok daha büyük bir baskıya meydan okumuştu. Zaman geçtikçe Ligue 1'in en büyük yıldızlarından biri olacak. Yusuf, bir dünya yıldızı olacak." dedi.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı için, "22 yaşındaki bir gence göre çok olgun biri. Çok güçlü bir karakteri var. Antrenmanlarda hiçbir şeyi kaçmıyor. Eğer yanlış yaparsa tekrar denemekten vazgeçmiyor. Çok korkusuz ve şüphesi olmadan oynuyor. Zeki Çelik'in de burada olması adaptasyon sürecini kısalttı. Bu yüzden bu ikiliyi aynı kanatta oynatmayı faydalı buluyorum. Bize çok şey katıyorlar. Sol ayağı çok kuvvetli. Toplara harika vuruyor ve ilham verici bir futbolcu. Lille'deki yerini kendi kazandı. Araujo, Bamba, Ikone ve Remy gibi duran topları iyi kullanan oyuncular var ama onlar da Yusuf'un kendilerinden daha iyi olduğunu kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

"YUSUF, LİLLE'İN YÜREĞİ"

Milli futbolcunun potansiyeline dikkat çeken Lille Başkanı Gerard Lopez, "Yusuf Yazıcı, henüz yüzde 100 bile değil. Potansiyeli inanılmaz. Bana göre çok daha büyük bir yıldız olacak. Çok kuvvetli vuruşları var. Yetenekli. Oyunu çok güzel okuyor. Geçiş oyunlarında harikalar yaratıyor. Çok zeki ve sahada yüreğiyle oynuyor. Şimdiden takımımızın yüreği oldu diyebilirim. Adaptasyonu halen tamamlanmadı. Yüzde 100 adapte olduğunda kendini daha rahat hissedecek ve daha iyi oynayacak." şeklinde konuştu.