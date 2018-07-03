Fransız futbolculardan Kante'ye: Sanki 15 ciğeri var

Fransa'nın Arjantin'i 4-3 yenip çeyrek finale yükseldiği maçın ardından manşetleri 19 yaşındaki Kylian Mbappe süslerken başarının gizli mimarları arasında N'Golo Kante'nin performansı da dikkat çekiyor.

HER YERE KOŞUYOR

Paul Pogba, takım arkadaşı için ''Her yere koşuyor, sanki 15 ciğeri var!'' derken sol bek Lucas Hernandez, ''Kante sahanın her yerinde. Nereye baksam onu görüyorum.'' şeklinde konuştu.

KANTE VARKEN 12 KİŞİYİZ

Forvet oyuncusu Olivier Giroud ise ''Bir anda ortaya çıkıyor. Kante varken sahada 12 kişi oynuyor gibiyiz.'' sözlerini kullandı.