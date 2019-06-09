Fransız futbolcuların mağlubiyet üzüntüsü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yenerek turnuvaya katılma yolunda büyük bir adım attık. Fransız futbolcular ise maçın ardından büyük bir şok yaşadı.

"TÜRKİYE BİZDEN DAHA İYİYDİ"

Fransa'nın yıldız futbolcuları, karşılaşmanın ardından Türkiye'nin kendilerinden daha iyi olduğunu ve 3 puanı hak ettiğini vurguladılar.

Manchester United'ın yıldızı Pogba maçın ardından, "Burada nasıl yüksek seviyede bir maç olacağını, taraftarların takımlarını nasıl ateşleyeceğini biliyorduk, hazırdık. Ancak, en basit pası bile yapmakta zorlandık. Çok çok yavaştık ve böyle de tehlikeli olamadık zaten. Fransa olarak en son ne zaman bu kadar berbat oynadığımızı gerçekten hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Mağlubiyetin bahanesi olmadığını aktaran Griezmann ise şöyle konuştu: "Bahane aramaya gerek yok. Türkiye daha iyi oynadı. Aynı hissi, Hollanda'ya kaybettiğimizde de yaşadım. Soyunma odasında da neden kaybettiğimizi bulmaya çalıştık. Evet, onlar daha iyiydi. Sahada hiçbir şey yapamadı."





"HEPİMİZ ŞAŞKINIZ"

Deneyimli sağ bek Pavard, "Bu performansı açıklamak çok zor. İlk dakikadan son dakikaya kadar iyi değildik. Unutmak istediğimiz bir maç. Şimdi hemen Andorra maçına döneceğiz, bir an önce kendimize gelip oradan puanları çıkarmamız lazım. Fazla söyleyecek bir şey yok, hepimiz çok kötü oynadığımızı biliyoruz. Hepimiz uzun sezon nedeniyle yorgunuz, belki onlar sezon boyunca bizden az oynadı ancak yine de gözümüz kapalı bu maçlara çıkamayız, bu performansın mazereti yok. Kötüydük" şeklinde konuştu.

Yenilgiyi değerlendiren kaleci Lloris, "Bu, hayal kırıklığı yaratan bir performans. Oldukça şaşırtıcı çünkü tüm hafta boyunca hava çok pozitifti. Takım içinde enerji oldukça iyiydi. Bu maçtaki oyuna hepimiz şaşırdık" dedi.