Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

Fransız medya kurumu L'Equipe, futbol milli takımlarının performansının hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Fransız file bekçisi Hugo Lloris'in Fransa'yı farklı mağlubiyetten kurtardığı belirtilirken, "Lloris, mavileri korkunç batıştan korudu" başlığı atıldı.

"SAVAŞÇI TÜRKLER, FRANSA'YA İKİNCİ YENİLGİYİ YAŞATTI"

Gazete ayrıca, Türkiye'nin Fransa karşısında etkili bir oyun oynadığının altını çizerken, "Müthiş bir şekilde savaşçı ve çok başarılı olan Türkler, Dünya Kupası'ndan bu yana Fransa'ya ikinci yenilgisini tattırdı" ifadelerini kullandı.

EN İYİ LLORİS, EN KÖTÜ MBAPPE

Öte yandan Fransız futbolseverler katıldıkları ankette, Hugo Lloris'i Fransa adına maçın adamı olarak seçerken, en kötü performansta ise Kylian Mbappe'nin imzasının olduğunu dile getirdi.