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France Football tarafından düzenlenen ve yılın en iyilerinin ödüllendirildiği törene Fransız sunucunun skandal sorusu damga vurdu.

TWERK YAPAR MISIN DEDİ, TEPKİ ÇEKTİ

Her yıl geleneksel olarak yapılan ve futbol dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Ballon d'Or'da kazananlar belli oldu. Törende ilk kez Yılın Kadın Futbolcusu da seçildi.

Lyon'un Norveçli golcüsü Ada Hegerberg, Ballon d'Or kazanan ilk futbolcu olarak tarihe geçerken, ödülünü aldıktan sonra yaşanan törenin önüne geçti. Fransız sunucu Martin Solveig, ödülünü alan Hegerberg'e, "Twerk yapar mısın" şeklindeki soru sorması salonda herkesi şaşırttı.

Fransız sunucudan kadın futbolcuya: Twerk yapar mısın - İZLE

Beklemediği bir soruyla karşı karşıya kalan Hegerberg, büyük bir şaşkınlık yaşarken bu soruya hayır cevabını verdi. Skandal sorunun sahibi Fransız sunucuya sosyal medyadan büyük tepkiler geldi.

Ada Hegerberg'un mermi gibi şutları ViDEO

TÖREN SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Martin Solveig, törenin ardından Ada Hegerberg'den özür diledi ve ikili objektiflere birlikte poz verdi.