Fransızlar en çok Muslera'yı beğendi

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Fransız ekibi PSG ile karşı karşıya geldi.

FALCAO'YA 2 PUAN VERİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip 1-0 yenilmesine rağmen ortaya koyduğu oyunla herkesin beğenisini topladı. Fransız L'Equipe gazetesi, Galatasaraylı futbolcuların performasını değerlendirirken, Muslera'ya 8 yıldız verdi. En az yıldız ise Belhanda ve Falcao'ya verildi.

Başarılı kurtarışlarıyla takımı oyunda tutan Muslera'nın yanı sıra Seri, Luyindama ve Nzonzi de geçer not aldı.

Orta saha oyuncularından yeterli desteği bulamayan ve PSG savunması içinde adeta kaybolan Falcao ile Faslı orta saha Belhanda, aldıkları 2 yıldızla en kötü isimler oldu.