Fransızlar Falcao'nun sakatlık raporunu çıkardı

Galatasaray'da Falcao krizi her geçen gün daha da büyüyor.

1 Ekim'de oynanan PSG maçında aşil tendonundan sakatlanan Kolombiyalı golcü, o tarihten bu yana bir daha forma giyememişti.

50 GÜNÜ GEÇTİ

50 günü aşkın süredir takımdan uzak kalan 33 yaşındaki futbolcu, dün tedavi için İspanya'ya gitti.

1 hafta orada kalacak olan Falcao, daha sonra İstanbul'a dönecek.

Öte yandan Fransa'nın Lequipe gazetesi, tecrübeli futbolcunun geçmiş yıllar yaşadığı sakatlıkları okuyucularıyla paylaştı.

SAHALARA 14 ARALIK'TA DÖNMESİ BEKLENİYOR

14 Aralık'ta oynanacak olan Ankargücü karşılaşmasına yetişmesi beklenen Falcao'nun neredeyse sakatlanmadığı yeri yok.

İşte o grafik:

YILDA 5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Sarı-kırmızılı formayla henüz 1 golü bulunan Radamel Falcao, yıllık 5 milyon euroya (31.5 milyon TL) imza atmıştı.

Bu ücretin 2 milyon 600 bin eurosu (16.5 milyon TL) şimdiden yıldız forvetin hesabına geçti.