Fransızlar Marcelo'yu Barça'ya yazdı

2015/2016 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

BARCELONA'NIN RADARINA GİRDİ

El Mundo Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız takımı Olympique Lyon'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı.

Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo için nabız yokladığını belirtti. Barcelona'nın stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti'nin hali hazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor.