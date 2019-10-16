Fransızlar, Merih'e hayran kaldı

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi.

Rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 19'a yükselten ay-yıldızlı ekibimiz, liderliğini sürdürdü.

Takım olarak iyi bir performans sergileyen millilerle, bir isim daha çok ön plana çıktı: Merih Demiral.

Sezon başında İtalyan devi Juventus'a transfer olan genç stoper, 8 maçta sadece 3 gol yiyen milli takımın defansına adeta duvar ördü.

Mert ve Çağlar'la birlikte Griezmann, Ben Yedder ve Coman gibi etkili futbolcuları durdurmayı başaran 21 yaşındaki defans oyuncusu, Fransızları kendisine hayran bıraktı.

LAKAP TAKTILAR: VAHŞİ MERİH

Maçı değerlendiren France Football, sahanın en iyileri arasında Mert Günok, Merih Demiral ve Antoine Griezmann'ı gösterdi. Merih Demiral için ise 'Vahşi Merih' benzetmesi yapıldı.

JUVENTUS TARAFTARLARI MONTERO'YA BENZETİYOR

Fransızlar, ''Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor. Çağlar Söyüncü ile birlikte çok iyi ikili oldular. Juventus taraftarları onu şimdiden Paolo Montero ile kıyaslıyor. Ben Yedder ve Coman'a adım attırmadı. Henüz 21 yaşında ve 'Vahşi Merih' şimdiden gelecek vaadeden bir savunmacıdan çok daha fazlası olmuş durumda.'' ifadelerini kullandı.