Fransızlar Sörloth'a hayran kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Kruse'nin 1. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, Sörloth ve Novak'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Attığı gol ve oynadığı oyunla Fenerbahçe'yi en çok zorlayan isim olan Alexander Sörloth, derbinin adamı oldu.
VEDAT OUT, SÖRLOTH IN
Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı Stadı'na gelen Monacolu yöneticilerin; vasatı aşamayan Kosovalı forveti beğenmediği, Sörloth'a ise hayran kaldıkları öğrenildi.
Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan kiraladığı golcü futbolcunun, satın alma opsiyonu bordo-mavili kulüpte bulunuyor.