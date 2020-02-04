1 Fransızlar Sörloth'a hayran kaldı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Vedat Muriç'i izlemek için Akyazı Stadı'na gelen Monacolu yöneticiler, Sörloth'u beğendi.

2 Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru Göztepe maçında kural hatası yapıldığını düşünen Beşiktaş yönetimi, TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Siyah-beyazlılar, yaptıkları müracaatta hükmen galip sayılmaları gerektiğini belirtti.

3 Sergen Yalçın'dan Caner Erkin'e: İşine odaklan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, sürekli hakeme itirazlardan bulunan Caner Erkin'e sakin olması yönünde uyarılarda bulundu.

4 Hakemden Neymar'a ilginç uyarı Rakiplerini 'gökkuşağı' hareketiyle geçen Neymar'a, hakem Brisard'dan ilginç bir uyarı geldi. Akrobatik çalımlar attığı için Neymar'ı ikaz eden hakem, karara itiraz eden oyuncuya sarı kart gösterdi.

5 Tarık Çamdal'ın yıllık ücreti şaşırttı Galatasaray'dan toplam 5.5 milyon euro kazanan Tarık Çamdal, Adana Demirspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Sancak, "Tarık ile asgari ücret üzerinden anlaştık" dedi.

6 Umut Nayir'in Karius kararı güldürdü Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Umut Nayir, Beşiktaş'ın YouTube kanalında, sevilen bilgisayar oyunu Football Manager 2020'yi oynadı. Genç oyuncu, takımdan Loris Karius'u gönderdi.

7 Mustafa Cengiz: TFF bu hakkı F.Bahçe'ye nasıl veriyor Mustafa Cengiz, TFF'nin usulsüzlük yaparak limit artırımı konusunda Fenerbahçe'ye rahatlama sağladığını söyledi.

8 Berk İsmail Ünal'dan harika vole TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen Berk İsmail Ünsal, Tuzlaspor karşısında harika bir gol attı. Son 6 maçta 7 gol atan golcü futbolcu, toplamda gol sayısını 11'e çıkarttı.

9 Haaland'dan müthiş başlangıç Borussia Dortmund'un, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendiği maçta 2 kez fileleri havalandıran 19 yaşındaki Haaland, toplam 7 gole ulaştı.